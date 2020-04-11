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Koronaya inat yaşasın hayat

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Koronaya inat yaşasın hayat

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin paylaştığı mesajda, “Bu zorlu günleri dayanışma ruhumuzla aşacağız, koronaya inat yaşasın hayat” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Vatandaşlara sakin olma çağrısı yapan Başkan Ataç, endişe edilmemesi gerektiğini belirterek, “Sevgili hemşehrilerim, sokağa çıkma yasağı olan bu 2 gün boyunca belediye ekiplerimiz sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için görevlerinin başında. Bu süreci, ailelerimiz ile keyifli ve kaliteli şekilde vakit geçirerek değerlendirelim. Aynı zamanda hijyen kurallarına uymamız da virüsten korunmak adına önem taşıyor. Bu zorlu günleri dayanışma ruhumuzla aşacağız, koronaya inat yaşasın hayat” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlarımız için tüm önlemleri aldık
Başkan Ataç değerlendirmesinde Tepebaşı Belediyesi’nin daima vatandaşların yanında ve tüm durumlara karşı tam hazırlıklı olduğuna vurgu yaparak, “Vatandaşlarımız asla panik olmasınlar. Tepebaşı Belediyesi olarak alınması gereken tüm tedbirlerimizi almıştık, hemşehrilerimizin yanındayız. Sağlık birimimiz; Yaşam Köyü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yaşam Köyü’nde Sağlıklı Yaşlılar ve Alzheimer Konuk Evi’mizde tüm önlemler alındı, burada kalan vatandaşlarımızın yakınları, içlerini ferah tutsun. Mavi Masa da 444 44 26 numaralı hattan 24 saat taleplere cevap veriyor, vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Aşevimizde yemek servisi devam ediyor. Alışveriş servis hizmetimiz devam ediyor. 30 araçlık ekiplerimiz mahallelerde ekmek servisi yapıyor. Zabıta ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı uyarılarına devam ediyor ve fırınları denetliyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyoruz, beslemeler yapılıyor” diye konuştu.

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