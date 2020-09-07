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Koruma ve bakım altındaki çocukların zipline ve tekne turu heyecanı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altından bulunan çocuklar Samsat ilçesinde zipline ve tekne turu heyecanını yaşadı.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi, Safvan Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evi Koordinasyon Merkezinde bulunan çocuklar Samsat ilçesinde hizmete sunulan zipline ve tekne turuna katılarak doğanın ve extrem spor olan ziplinenın tadını çıkardı.

Koruma ve bakım altındaki çocukların zipline ve tekne turu heyecanı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altından bulunan çocuklar Samsat ilçesinde zipline ve tekne turu heyecanını yaşadı.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi, Safvan Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evi Koordinasyon Merkezinde bulunan çocuklar Samsat ilçesinde hizmete sunulan zipline ve tekne turuna katılarak doğanın ve extrem spor olan ziplinenın tadını çıkardı. İl Müdürü Fehmi Çelik çocukları yalnız bırakmadı.
Çocuklarla birlikte Samsat turuna katılan İl Müdürü Çelik, “Çocuklarımızın gelişimi bizler için çok önemli, çocuklarımızın yeni yerler görmesi ve yeni sporlarla tanışmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan ve ufuklarının açılmasına vesile olan bu tür etkinlikleri yapmak bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza bu imkanı sunan Valimize ve Samsat Belediye Başkanımıza sizlerin vesilesi ile şahsım ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Koruma ve bakım altındaki çocukların zipline ve tekne turu heyecanı

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