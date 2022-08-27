YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. KOSGEB desteğiyle "hamur işi" yapan girişimci, 6 kişiyi de istihdam ediyor

KOSGEB desteğiyle "hamur işi" yapan girişimci, 6 kişiyi de istihdam ediyor

27.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yöresel ürünler üzerine iş yeri bulunan Zübeyde Dan: - "Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Zübeyde Dan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı iş yerinde 6 kişiye de çalışma imkanı sağlıyor.

Uşak'ta ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Dan (48), aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evinde mantı, börek ve kurabiye gibi ürünler yapmaya başladı. Yaptığı hamur işleri beğenilince girişimcilik kursuna katılan Dan, belge almaya hak kazandı.

Bir süre sonra eşinin tayini nedeniyle Amasya'nın Merzifon ilçesine taşınan Dan, burada kredi desteğinden yararlanmak için KOSGEB'e başvurdu. Dan, 6 yıl önce KOSGEB'den aldığı 50 bin lira hibeyle yöresel ürünler üzerine iş yeri açtı.

Zamanla işlerini büyüten, 6 kadına da iş imkanı sağlayan Dan, ürünlerini kargoyla ülkenin her yerine gönderiyor.

Zübeyde Dan, AA muhabirine, hamur işi ürünleri yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Çocukluk hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdiğini belirten Dan, "Kendime ait iş yeri açmayı çocukluğumdan bu yana hayal ediyordum. Çalışmak, bir şeyler başarmak çok güzel. KOSGEB sayesinde 6 kişiye ekmek kapısı açtık." dedi.

Kadının olduğu her yerde güç ve birliktelik olduğunu dile getiren Dan, "Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Hemcinslerimle dayanışma içinde üretim yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Müşterilerine yöresel nitelikte pasta, börek, mantı, gözleme, çörek, dolma gibi ürünler hazırladıklarını söyleyen Dan, "Ürünlerimizi evde yaptığımız titizlik ve doğallıkta hazırlıyoruz. Müşterilerimiz, 'Kendi elimizin tadını alıyoruz.' diyorlar. Özellikle çörek ve saç üstümüz çok beğeniliyor, siparişlere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Kadınlara iş yaşamına dahil olmaları tavsiyesinde bulunan Dan, şunları kaydetti:

"Benim gibi olan ev hanımları, hayallerinin peşinden gitsin. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çalışanlarımla üretip Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiyorum. Bunun gururu ve mutluluğu paha biçilemez. Hedefim, iş yerini büyüterek daha çok kadına imkan sağlamak."

Çalışanlardan Mehtap Özaktaş da kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulunduAmasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulunduİzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybettiBursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Amasya girişimci kadın

Amasya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:43
İkindi
16:26
Akşam
19:25
Yatsı
20:51
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.