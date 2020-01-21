YURTHABER
  4. KOSGEB’in KOBİ’lere desteği devam ediyor

KOSGEB’in KOBİ’lere desteği devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.01.2020 21:49 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kütahya Müdürlüğü, KOBİ’lerin teknolojik düzeylerini yükseltmek, yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini ve ekonomiye katkılarını artırmak amacıyla KOBİ ve girişimcilere destek sunuyor.KOSGEB Kütahya Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her hafta düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 336 kişiye destek bilgilendirmesi yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kütahya Müdürlüğü, KOBİ’lerin teknolojik düzeylerini yükseltmek, yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini ve ekonomiye katkılarını artırmak amacıyla KOBİ ve girişimcilere destek sunuyor.
KOSGEB Kütahya Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her hafta düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 336 kişiye destek bilgilendirmesi yapıldı. Dış paydaşlarla yapılan işbirliği kapsamındaki bilgilendirmelerde ise 224 kişi bilgi aldı.
KOSGEB Kütahya Müdürlüğünün veri tabanına kayıtlı olan 9 bin 681 işletmeden destek talebinde bulunan 530 işletmeye 2019 yılında toplam 10 milyon 890 bin 281 TL destek ödemesi yapıldı. Girişimcilik desteği alarak işletmesini kuran ve faaliyetini sürdüren işletmelere ise 1 milyon 177 bin 756 TL kredi kullandırıldı.
KOSGEB Kütahya Müdürlüğü, 2020 yılında da resmi tatil günleri hariç her hafta çarşamba günleri saat 11.00’de bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Kütahya Tarım Fuarı, Ticaret Borsası alanında gerçekleştirilecekKütahya Tarım Fuarı, Ticaret Borsası alanında gerçekleştirilecek
AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’dan Tavşanlı ziyaretiAK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’dan Tavşanlı ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Erdek’ten ‘Birlik” mesajı verdiler

Erdek’ten ‘Birlik” mesajı verdiler

CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı

CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Kaymakam Mahmutoğlu: "Problemleri yerinde görmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir"

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:16
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.