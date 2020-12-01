KOSKİ fotovoltaik sistemi yaygın hale getiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemi yaygın hale getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında sorumluluk alanına giren mahallelerdeki su kuyularının harcadığı elektrik sarfiyatını en aza indirmek ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla uyguladığı fotovoltaik sistemi yaygın hale getiriliyor. Sistem, güneş enerji panelleri sayesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren, böylelikle de kuyu pompalarının çalışmasını sağlıyor. 26 farklı noktada, muhtelif güçlere sahip toplam 413 kilowatt güneş enerji sistemi kuran KOSKİ, depolarda güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme ve klorlama sistem enerjilerini fotovoltaik sistemden temin etmeye başladı.

Güneş enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzünün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su üretimi yapıyor. Havanın kararması ile devre dışı kalan sistem, bölgenin su ihtiyacı halinde kuyu şebeke elektriği ile su üretimine devam edebiliyor. 25 yıl kullanım ömrüne sahip fotovoltaik sistem, 5 sene içerisinde kendisini amorti ediyor.

