KOSKİ’den korona virüse karşı online hizmet

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüsün bulaşma riskine karşı vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri bir sistem kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Abonelerinin hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla resmi internet sitesini revize eden KOSKİ, vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden, resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla yapabileceği bir sistem kurdu. Resmi internet sitesinde e-KOSKİ entegrasyonu oluşturarak sitenin yönetimini daha da kolaylaştıran KOSKİ, bunun yanı sıra içerik arama eklentisiyle de abonelerin site haritasına daha rahat erişimini sağlamış oldu. Sitenin sol menüsünde su ve atık su ile ilgili bilgiler, abone hizmetleri, kültürel faaliyetler, ihale ve mevzuat gibi bilgiler yer alıyor. Yine sol menüde, abonelerin istek, şikayetleri ve önerilerini ifade edebilecekleri “Bize Yazın” sekmesi, sıkça sorulan sorular bölümü, personel maili, e-bordro ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kısımlar yer alıyor.