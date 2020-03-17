YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. KOSKİ’den korona virüse karşı online hizmet

KOSKİ’den korona virüse karşı online hizmet

KONYA HABERLERİ  | 17.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüsün bulaşma riskine karşı vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri bir sistem kurdu.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

KOSKİ’den korona virüse karşı online hizmet

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüsün bulaşma riskine karşı vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri bir sistem kurdu.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Abonelerinin hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla resmi internet sitesini revize eden KOSKİ, vatandaşların abonelik işlemlerini kuruma gelmeden, resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla yapabileceği bir sistem kurdu. Resmi internet sitesinde e-KOSKİ entegrasyonu oluşturarak sitenin yönetimini daha da kolaylaştıran KOSKİ, bunun yanı sıra içerik arama eklentisiyle de abonelerin site haritasına daha rahat erişimini sağlamış oldu. Sitenin sol menüsünde su ve atık su ile ilgili bilgiler, abone hizmetleri, kültürel faaliyetler, ihale ve mevzuat gibi bilgiler yer alıyor. Yine sol menüde, abonelerin istek, şikayetleri ve önerilerini ifade edebilecekleri “Bize Yazın” sekmesi, sıkça sorulan sorular bölümü, personel maili, e-bordro ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kısımlar yer alıyor.

Tüm işlemler online olarak yapılabiliyor
Su fiyatları, ödeme yerleri, abonelik işlemleri, depozito ücretleri, hizmet tarifesi, tahakkuk işlemleri ve organizasyon şeması ile KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelerin ilk bakışla hangi hizmeti kullanacağına kolayca karar verme olanağı sunuyor. E-KOSKİ bölümünden tek tıkla borç sorgulama, fatura ödeme, fatura hareketleri, yeni abonelik, abonelik iptali ve faturaya itiraz şeklindeki işlemleri gerçekleştirebilen aboneler, duyurular kısmında resmi duyuruları, arıza ve kesintiler bölümünde ise su hizmetinin aksayacağı yerleri rahatça görebiliyor. Ayrıca kurumla ilgili çıkan haberler de orta menüde yer alıyor. Mobil uyumlu olarak da kullanılabilen KOSKİ internet sitesi, abonelerin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti, zaman ve mekan kısıtı olmadan gerçekleştirme olanağı sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Konya Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
13:03
İkindi
16:27
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Altun Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Narçiçeği Eczanesi
Selcuklu
Özcan Eczanesi
Selcuklu
Saygı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Selçuk’ta “Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı Sergisi"

Selçuk’ta “Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı Sergisi"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.