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Köşkte okullar LGS’ye hazır

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı öncesi Köşk Belediyesi sınava girilecek okullarda önlemlerini aldı.Köşk Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek ve girişlere el dezenfektanları yerleştirerek sınıfları sınav gününe hazır hale getirdi.

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı öncesi Köşk Belediyesi sınava girilecek okullarda önlemlerini aldı.
Köşk Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek ve girişlere el dezenfektanları yerleştirerek sınıfları sınav gününe hazır hale getirdi. Koronavirüs ile mücadelesini her alanda sürdüren belediye ekipleri, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapatarak, okul girişlerine el dezenfektanları yerleştirdi.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Bütün öğrencilerimizin hafta sonu daha temiz daha hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için Köşk Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisindeki LGS sınavına girilecek tüm okullarda; sınıflardan, koridorlara ve toplu alanların tamamını dezenfekte ederek, okul girişlerine el dezenfektanları yerleştirdik. Hafta sonu LGS sınavına girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

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