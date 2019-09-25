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Kostas Sloukas: Tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 25.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, "Anadolu Efes karşısında herkes sonuna kadar savaşacak" dedi.

Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Dört gündür takımla birlikte olduğunu kaydeden Kostas Sloukas, "Tam takım olarak çok antrenman yapamadık. Çok kaliteli oyunculara sahibiz, sadece birlikte çalışıp bütün tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"ANADOLU EFES KARŞISINDA HERKES SONUNA KADAR SAVAŞACAK"

Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile yarın yapacakları mücadele için de değerlendirmelerde bulunan Kostas Sloukas, "Perşembe günü (Yarın) sezonun ilk kupası var ve şu an hazır değiliz ama emin olabilirsiniz ki herkes sonuna kadar savaşacak. Daha sonra EuroLeague için Madrid'e gideceğiz, zor bir maç olacak ama çalışacağız" diye konuştu.

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"TAKIMDAKİ OYUNCULAR İNANILMAZ KALİTELİ VE İYİ"

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko takımındaki oyuncuların inanılmaz kaliteli ve iyi olduğunu kaydederek, şunları dedi:

"Önemli olan sahada hep beraber çalışabilmemiz. Oyuncular ile ilgili hiçbir şey söyleyemem; hepsi muhteşemler."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Kostas Sloukas anadolu efes Türkiye Basketbol Ligi

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