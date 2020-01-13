YURTHABER
  4. Kötü amaçlı kullanılan metruk binalar yıkılıyor

Kötü amaçlı kullanılan metruk binalar yıkılıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 13.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede kötü amaçlı kullanılan metruk binaların yıkıldığını söyledi.İnşaatı yarım kalan ya da yıkılma tehlikesi bulunan metruk binalar, bazı kötü niyetli kişilerin meskeni haline geliyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede kötü amaçlı kullanılan metruk binaların yıkıldığını söyledi.
İnşaatı yarım kalan ya da yıkılma tehlikesi bulunan metruk binalar, bazı kötü niyetli kişilerin meskeni haline geliyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen metruk binaları yıkmaya devam ediyor. İlkadım ilçe genelinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda yıkılıyor.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansına (İHA) yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullananlar ya da intihara teşebbüs eden insanların meskeni haline gelen binaları yıkma çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Metruk binaların ilçeye ve vatandaşlara zarar verdiğini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “İlçemizde çok sayıda metruk bina var. Bunları zaman zaman yıkmakta zorlandığımız anlar da oluyor. Sahipleriyle iletişim kurma noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu binaları uyuşturucu madde kullananlar ya da intihara teşebbüs eden insanlar sıklıkla kullanıyor. Onun için bu tarz binaların yıkılması için çaba gösteriyoruz. Sahipleriyle iletişime geçtikten ve gerekli izinleri altıktan sonra binaları yıkıyoruz. Şimdiye kadar birçok metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Toplum düzenine olumsuz etki eden bu tarz binaların yıkımına devam edeceğiz” dedi.
İlkadım Belediyesi, belirlenen diğer metruk binaların yıkımına gerekli izinler alındıktan sonra devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Bu ilçede ‘kaz tiridi’ talebine yetişilemiyorBu ilçede ‘kaz tiridi’ talebine yetişilemiyor
Samsun’dan kutsal topraklara 1685 hacı adayı gidecekSamsun’dan kutsal topraklara 1685 hacı adayı gidecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Samsun Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:52
Öğle
12:48
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Ilkadim
Pekşen Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.