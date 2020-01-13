Kötü amaçlı kullanılan metruk binalar yıkılıyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede kötü amaçlı kullanılan metruk binaların yıkıldığını söyledi.

İnşaatı yarım kalan ya da yıkılma tehlikesi bulunan metruk binalar, bazı kötü niyetli kişilerin meskeni haline geliyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen metruk binaları yıkmaya devam ediyor. İlkadım ilçe genelinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda yıkılıyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansına (İHA) yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullananlar ya da intihara teşebbüs eden insanların meskeni haline gelen binaları yıkma çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Metruk binaların ilçeye ve vatandaşlara zarar verdiğini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “İlçemizde çok sayıda metruk bina var. Bunları zaman zaman yıkmakta zorlandığımız anlar da oluyor. Sahipleriyle iletişim kurma noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu binaları uyuşturucu madde kullananlar ya da intihara teşebbüs eden insanlar sıklıkla kullanıyor. Onun için bu tarz binaların yıkılması için çaba gösteriyoruz. Sahipleriyle iletişime geçtikten ve gerekli izinleri altıktan sonra binaları yıkıyoruz. Şimdiye kadar birçok metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Toplum düzenine olumsuz etki eden bu tarz binaların yıkımına devam edeceğiz” dedi.

İlkadım Belediyesi, belirlenen diğer metruk binaların yıkımına gerekli izinler alındıktan sonra devam edecek.

