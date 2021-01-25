YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı

Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı

25.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 10 dakikada bir güncellenen verilerle paylaşılıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.37 itibarıyla 1 milyon 247 bin 38 kişi aşılandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Birsu Eczanesi
Cankaya
Bulvar Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Karaca Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı

Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı

Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol: Toplu sonuç

Ankara Keçiörengücü-Boluspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Boluspor maçının ardından

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.