Kovid-19 hastaları yaşadıkları zor anları anlattı

EMRE ILIKAN - Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavilerine hastanede devam edilen hastalar, uyarılara rağmen gerekli önlemleri almamanın pişmanlığını yaşıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi olan hastalar, hastalığın etkilerini ve yaşadıkları zor anları AA muhabirine anlattı. Hastanede tedavisi devam eden 58 yaşındaki Hayrettin Çiçekay, nefes darlığı ve şeker yükselmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi. Yapılan kontrollerde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Çiçekay, hastanede tedavi altına alındığını, şeker hastalığından dolayı iki ayağından birer parmağının kesildiğini dile getirdi. Herkesin Kovid-19 konusunda yapılan uyarıları dikkate alması çağrısında bulunan Çiçekay, şöyle konuştu: "Kovid-19 salgını yokmuş gibi davrandım bugün cezasını çekiyorum. Bu hastalığa yakalanmadan önce tedbirimi almam gerekiyordu. Evde canım sıkıldığı için kahvehaneye oturmaya gidiyordum. Koronavirüs lanetine nasıl yakalandım bilmiyorum. Şikayetlerim saymakla bitmiyor. İştahım yok, midem bir şey almıyor, göğsüm sıkışıyor, nefes alamıyorum, öksürüyorum, ağrılarım sırtıma vuruyor. Bu hastalık beni bitiriyor. Tedbirli olmak, maske takmak, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymak gerekiyor. İnsan hasta olunca sağlığın kıymetini biliyor. Allah tüm sağlıkçıların yardımcısı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar."

- "Tüm varlığımı tek nefes için veririm" Hastanede tedavisi süren 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Şadiye Dayan ise şiddetli baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, kontrollerin ardından kendisine Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktardı. Kovid-19'un ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Dayan, "En büyük sıkıntım nefes alamamak. Aynı zamanda akciğer embolisi hastalığım var. Gece ateşim çıkıyor. Oksijen yardımıyla nefes alabiliyorum. Nefes alamadığım an bana 'tüm varlığını bize ver sadece bir kere rahat nefes al' deseler tüm varlığımı o tek nefes için veririm. Nefes alamamak çok zor bir durum. Allah düşmanıma dahi yaşatmasın bu durumu. Bu koronavirüse nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Herkes çok dikkat etsin, maske taksın ve gerekmedikçe dışarı çıkmasın. Virüsü başkalarına bulaştırmasınlar." ifadelerini kullandı. Hastanede 10 gündür tedavi gören 54 yaşındaki Senal Işık da göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle üniversite hastanesine başvurduğunu belirtti. Virüse nasıl yakalandığını bilmediğini vurgulayan Işık, "Nefesim kesiliyor, her tarafım, göğsüm ağrıyor, nefes alamıyorum. Koronavirüs çok kötü bir hastalık. Millet kahvehanelere koronavirüs yokmuş gibi oturuyor. Dikkat etsinler. İşi olmayan dışarı çıkmasın evinde kalsın. Bu hastalığın nereden bulaşacağı belli olmuyor. Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın." dedi.