YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hastalığı yenen doktor yaşadıklarını ağlayarak anlattı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hastalığı yenen doktor yaşadıklarını ağlayarak anlattı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, hastalığın ağır etkilerini anlatırken duygusal anlar yaşadı - Dr. Öğretim Üyesi Satış: - "Branşım gereği ağrısı olan hastaların çoğu bize geliyor. Fakat benim yaşadığım ağrıyı hiçbir hastada görmedim, böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim. Bu hastalığın ağrısı yaşanır fakat anlatılması çok zor" - "20 günlük tedavimin ardından çocuklarımı görünce 7 yaşındaki kızımın saçlarının beyazladığını, 9 yaşındaki oğlumun da 4 kilogram verdiğini gördüm"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, hastalığın ne kadar ağır etkiler yarattığını ağlayarak anlattı.

Satış, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi.

Testin pozitif çıkmasıyla zorlu sürecin başladığını ifade eden Satış, şöyle konuştu:

"Hastanede mesai bitimine doğru birden ateşimin çıktığını fark ettim. Eve gittiğimde baş ağrısı ve halsizlik başladı. Gece uykudan uyandığımda enkaz altından çıkmış gibiydim. Hemen kendimi izole edip korumaya aldım. Test için hastaneye giderken 7 yaşındaki kızım kapıdan beni tutarak 'Anne ölmeni istemiyorum' deyince çok kötü oldum."

Satış, sözlerine göz yaşları arasında şöyle devam etti:

"Hastaneye geldikten sonra tedavi sürecim başladı. Ağır bir tedavi süreci yaşadım. Branşım gereği ağrısı olan hastaların çoğu bize geliyor. Fakat benim yaşadığım ağrıyı hiçbir hastada görmedim, böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim. Bu hastalığın ağrısı yaşanır fakat anlatılması çok zor bir şey."

- "Bu süreç gerçekten beni çok yıpratıyordu"

Hastanede tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın yanında ölüm duygusunu da hissettiğini belirten Dr. Serap Satış, çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Hastalığın psikolojik etkisinin çok ağır geçtiğini anlatan Satış, şöyle devam etti:

"Hastanede kaldığım sürede her gün sevdiklerimi düşünüyordum. Onlarla her gün konuşuyordum ve birlikte ağlıyorduk. Onlar beni, ben de onları göremiyordum. Onlara iyiyim diyordum, kesinlikle iyi değildim. Sadece iyi olduğumu söylemek zorunda kalıyordum. 20 günlük tedavimin ardından çocuklarımı görünce 7 yaşındaki kızımın saçlarının beyazladığını, 9 yaşındaki oğlumun da 4 kilogram verdiğini gördüm. Hastanede tedavimin tamamlanmasıyla evde kendimi 7 gün izole ettim. Bu sürede kızım kapıma gelerek 'Annem ben sana sarılmadan uyuyamam' diyordu. Bu süreç gerçekten beni çok yıpratıyordu. Kendi canımızı ve sevdiklerimizin canını yakmamak için tedbirlere ve kurallara uyalım. Sevdiklerimizin, ailemizin yüreğine ateş düşürmeyelim. Daha mutlu günler geçirmek için bu pandemi döneminde mesafeye ve hijyene dikkat edelim."

- "Çok sayıda sağlık çalışanımız hastalandı"

HRÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek, kendisinin de Kovid-19'a yakalanıp hastalığı yendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu salgında çok sayıda sağlık çalışanımız hastalandı. Bu hastalık çok ciddi, ağrısı ve ızdırabı olan hastalık. Hastalığı geçiren en son Serap hocamız oldu. Hocamız çok ağır bir süreç geçirdi. Çocuklarından ve ailesinde uzak bir süreç yaşadı. Çocukların annelerinden uzakta kalmasıyla birinin saçı beyazlamış bir diğeri ise 4 kilogram vermiş. Bu örnek, bu hastalığın aileyi ve çocukların psikolojisini nasıl etkilediğini gösteriyor. Bunların yaşanmaması için lütfen kurallara uyalım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:17
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:17

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Deva Eczanesi
Haliliye
Merve Eczanesi
Haliliye
Özdoğantürk Eczanesi
Haliliye
Dünya Eczanesi
Eyyubiye
Şirin Eczanesi
Karakopru
Kurt Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Akçakale’de gençlere iş kapısı
Akçakale’de gençlere iş kapısı
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.