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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm"

25.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Annesi, babası, eşi ve iki kızıyla koronavirüse yakalanan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aile olarak sağlıklarına kavuşmanın ve görevine yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor - Muzaffer Bıyık: - "Annen, baban, eşin, dostun dahi olsa bu hastalık bulaşıcı olduğu için kimsenin kimseye fayda vermediği zor bir süreç olduğunu gördüm" - "Bu zamana kadar bir pazar günüm bile evimde geçmemişken 10 gün evde kaldım. O ayrı bir zorluk. Ömrüm boyunca böyle bir şey olmamıştı"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Annesi, babası, eşi ve iki kızıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve iyileşerek görevine dönen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı.

Bıyık, AA muhabirine, 7 Ocak'ta test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde karantina sürecinin başladığını söyledi.

Aile apartmanında ikamet ettiğini dile getiren Bıyık, "İlk olarak annemle başlayan koronavirüs süreci, sonrasında babama, eşime ve çocuklarıma kadar ilerledi. Virüse yakalanmadan 10 gün önce temaslı durumdaydım. Muhtemelen eşimden bana bulaştı. Virüsü kaptığımız gün eşim hastaneye kaldırıldı. Eşimin semptomları ilerlemişti. Allah kimsenin başına vermesin, zor bir süreç." diye konuştu.

Bıyık, koronavirüse yakalandığı ilk gün üşüme, ateş ve titreme gibi semptomlar yaşadığını anlattı.

Sürecin psikolojik bir travma da yaşattığını dile getiren Bıyık, "Ailede herkes koronavirüs hastası, eşini hastaneye kaldırmışsın, yani psikolojik açıdan zor bir süreç. Çok büyük ağrım olmadı ama o ağrının geleceği korkusunu yaşadım. Terlemeyle gelen bir üşüme vardı. Garipti, daha önce yaşamadığım bir duyguydu. İlk olarak annem ve babam için çok tedirgin oldum. Babam 80 yaşına geldi. Çeşitli rahatsızlıkları vardı, virüs akciğerlerine inmişti. O süreçte kendimi değil, anne ve babamı düşündüm." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşlarımız tedbirlere mutlaka uysun"

Bıyık, eşinin ilk 7 gün semptomlarının ağır olmadığını belirterek, "Sonradan ağırlaştı. Eşimde inanılmaz, önlemez bir öksürük vardı. Sonra akciğerlerine sirayet etti. 10 gün böyle geçerken ben rahatsızlandım. Geçen hafta cuma günü itibarıyla annem, babam, eşim ve çocuklarım herkes negatife döndü. Kendi adıma, psikolojik travması ağır oldu." dedi.

Vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları çağrısında bulunan Bıyık, şöyle devam etti:

"Akraba ziyaretlerine dikkat etmeliler. Filyasyon ekipleri ciddi çalışıyor. Arandım ve durumum hep soruldu. Günde en az 50 koronavirüse yakalanan kişiyi arayıp hal hatır soruyordum. Bunların hepsi döndü bana geldi. Sonra vatandaşlarımız beni aradı. Sosyal medyadan mesaj attılar."

Bıyık, zor bir süreç geçirdiklerini vurgulayarak, "Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm. Annen, baban, eşin, dostun dahi olsa bu hastalık bulaşıcı olduğu için kimsenin kimseye fayda vermediği zor bir süreç olduğunu gördüm. Bu zamana kadar bir pazar günüm bile evimde geçmemişken 10 gün evde kaldım. O ayrı bir zorluk. Ömrüm boyunca böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

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