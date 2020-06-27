KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsle 40 gün mücadele eden genç hastadan yaşıtlarına uyarı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de babasını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden, kendisi de 19 günü solunum cihazına bağlı (entübe) olmak üzere 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Şevket Türköz, sağlığına kavuşmasının ardından yaşıtlarına önlemlere uymaları çağrısı yaptı.

Şevket Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, 15 günden bu yana kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyledi.

Tüm gününü annesiyle geçiren Türköz, bol bol yürüyüş yapıyor. Cep telefonunun görüntülü arama yöntemini kullanarak hayata bağlandığı hastanenin başhekimi Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan ile konuşan Türköz tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yoğun bakımda 40 gün tedavi görüp iyileşmesinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Türköz, 55 gün sonra sağlığına kavuşarak evine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Babasını aynı virüs nedeniyle kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirten Türköz, "Evden hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 19 gün boyunca kendimi bilmeden uyudum. Uyandığımda çok yorgundum. Sağlık çalışanları benim iyileşeceğime hep inandı. Ben de onların emeğini boşa çıkarmadım. Uygulanan tedavilerin ardından sağlığıma kavuştum. Rahat nefes alıp vermek çok güzel." dedi.

Türköz, başka bir hastaneye sevk edildiği için hayatını kurtaran sağlık çalışanlarıyla vedalaşamadığını, telefonda hastane başhekimi ile konuşurken yoğun bakım hastaları için mücadele veren fedakar sağlık çalışanlarının aklına geldiğini ve duygulandığını aktardı.

- "Herkes önlemini almalı"

Bunun çok ciddi bir hastalık olduğunu belirten Türköz, şunları kaydetti:

"İnsan bazı şeyleri başına gelmeyince anlamıyor. Ben bu hastalık nedeniyle babamı kaybettim. Bu hastalık herkeste farklı belirtiler gösteriyor. Genç olmama rağmen ben bu hastalığı ağır geçirdim. Kovid'in kronik hastalığı ve yaşı ileri olan kişilerde olumsuz etkilere neden olduğu düşünülüyor ancak aynı sonuçları gençlerde de gösterebiliyor. Bunun için gençlere önerim maskelerini takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyene önem vermeleri. Yaşıtlarım 'Bize bir şey olmaz.' demesinler. Herkes önlemini almalı."