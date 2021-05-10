YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim"

10.05.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19'u atlatan Ardahan'ın Çağlayık köyü muhtarı Necip Nuh: - "Sanki bıçak ve testere ile etlerim kesiliyordu. Beynime sanki darbeler vuruluyordu" - "Ölüm Allah'ın emri ama insanlara, sevenlerime ben sebep olmamalıyım. Bu kadar hassas iken, 'birinin hastalığına sebep olurum' diye çok korkmuştum. Köyün muhtarıyım sonuçta, onların günahına girmek istemem"

GÜNAY NUH - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlığına kavuşan Ardahan'ın Çağlayık köyü muhtarı Necip Nuh, yaşadıklarını anlattı.

Muhtar Nuh, AA muhabirine, virüsün vücudunda ilk olarak baş ve boğaz ağrılarıyla belirti göstermeye başladığını söyledi.

Vücudundan farklı reaksiyonlar hissettiğini daha sonra eklem ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine hastaneye gittiğini ve burada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Nuh, "Ara ara öyle tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim. Sanki bıçak ve testere ile etlerim kesiliyordu. Beynime sanki darbeler vuruluyordu. Çok şiddetli dayanılmayacak derecede oluyordu. Dayanılmaz ağrıların yanı sıra koku ve tat kaybı da yaşadım." diye konuştu.

Nuh, hastalığı kimseye bulaştırmamak için 10 gün boyunca evde odaya kapandığını belirterek, çok dikkatli olmasına rağmen hastalığa yakalanmanın da kendisini üzdüğünü dile getirdi.

- "10 gün sürede 15 kilo kaybı yaşadım"

Kovid-19'un basite alınacak bir hastalık olmadığını aktaran Nuh, "İnanılmayacak derecede beni etkiledi. O kadar öksürdüm ki beni acile kaldırdılar. Yoğun öksürük nedeniyle ciğerlerimde tahriş oluşmuş. 10 gün sürede 15 kilo kaybı yaşadım. Çok şükür o günleri atlattım." ifadelerini kullandı.

Hastalık sürecinde ailesi ve köylüleri için çok korktuğunu anlatan Nuh, şunları kaydetti:

"Tabii o an farklı bir duyguya giriyorsunuz. Evden dışarı çıkamıyorsunuz ve sağlığınızı kaybetmekle karşı karşıyasınız. Çünkü sevenlerinizi ve yakınlarınızı düşünüyorsunuz. Sorumlusu olduğunuz bir köy var. Bu bir vebaldir, 'eğer birine bulaştırdıysam' diye düşünüyorsunuz. Ben en çok onun etkisinde kaldım. Ölüm Allah'ın emri ama insanlara, sevenlerime ben sebep olmamalıyım. Bu kadar hassas iken, 'birinin hastalığına sebep olurum' diye çok korkmuştum. Köyün muhtarıyım sonuçta, onların günahına girmek istemem. Başıma geldi, ben çektim, başkaları çekmesin. Bu bir vebaldir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Ardahan’da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandıArdahan’da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:49
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:22
Yatsı
20:58

Ardahan Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Kömürcü Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.