Kovid-19 mağdurları için uluslararası zirvede bağış toplanacak

Gönüllülük temelinde bağış toplamak amacıyla çevrim içi gerçekleştirilecek "Global Reset Summit" etkinliğinde toplanacak gelir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından mağdur olanlar için kullanılacak.

Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu üstlenen Joint Idea'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu zirve, 5-6 Aralık tarihlerinde 11 ülke ile aynı anda gerçekleştirilecek.

Organizasyonla salgın döneminde açlık sınırına gelmiş insanların ihtiyaçları için kaynak oluşturulması amaçlanırken, dünyaca tanınmış yazarların yanı sıra Türkiye'den bilinen isimler de etkinlikte yer alacak.

Kar amacı gütmeyen etkinliğe, biri bedelsiz olmak üzere, dört farklı katılım biçiminden biri seçilerek dahil olunabilecek.

İsteyenler, 1 kişi besle (100 lira), 1 aile besle (300 lira) veya 3 aile besle (1000 lira) seçenekleriyle Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini ulaştırabilecek.

Etkinlikle; Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD, Kanada, Uganda, Ruanda, İspanya, Venezuela, Meksika ve Panama'da açlıkla başa çıkmaya çalışan yerel sivil toplum kuruluşları desteklenecek. Gönüllülük temelinde bağış toplanacak zirvede, Türkiye'den elde edilen tüm gelir Kovid-19'dan olumsuz etkilenenler için TİDER'e aktarılacak.