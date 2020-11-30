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Kovid-19 mağdurları için uluslararası zirvede bağış toplanacak

ANKARA HABERLERİ  | 30.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

"Global Reset Summit" etkinliğinin Türkiye ayağını gönüllülük esasıyla düzenleyecek Joint Idea ve Power Coaching US, etkinliğe bağış yaparak katılanlara, iş ortakları aracılığıyla gerçekleştireceği bazı eğitim oturumlarını bedelsiz sağlayacak

Gönüllülük temelinde bağış toplamak amacıyla çevrim içi gerçekleştirilecek "Global Reset Summit" etkinliğinde toplanacak gelir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından mağdur olanlar için kullanılacak.

Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu üstlenen Joint Idea'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu zirve, 5-6 Aralık tarihlerinde 11 ülke ile aynı anda gerçekleştirilecek.

Organizasyonla salgın döneminde açlık sınırına gelmiş insanların ihtiyaçları için kaynak oluşturulması amaçlanırken, dünyaca tanınmış yazarların yanı sıra Türkiye'den bilinen isimler de etkinlikte yer alacak.

Kar amacı gütmeyen etkinliğe, biri bedelsiz olmak üzere, dört farklı katılım biçiminden biri seçilerek dahil olunabilecek.

İsteyenler, 1 kişi besle (100 lira), 1 aile besle (300 lira) veya 3 aile besle (1000 lira) seçenekleriyle Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini ulaştırabilecek.

Etkinlikle; Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD, Kanada, Uganda, Ruanda, İspanya, Venezuela, Meksika ve Panama'da açlıkla başa çıkmaya çalışan yerel sivil toplum kuruluşları desteklenecek. Gönüllülük temelinde bağış toplanacak zirvede, Türkiye'den elde edilen tüm gelir Kovid-19'dan olumsuz etkilenenler için TİDER'e aktarılacak.

- Bağış yapana ücretsiz eğitim

Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu gönüllülük esasıyla üstlenen Joint Idea ve Power Coaching US, bağış yaparak organizasyona katılanlara, iş ortakları aracılığıyla düzenleyeceği bazı eğitim oturumlarını bedelsiz sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Joint Idea kurucularından Eda Çarmıklı, "Global Rest Summit"in yeni dünyanın dinamiklerinde işlemeye ve kazanmaya ışık tutan uluslararası bir etkinlik olduğunu belirterek, "İhtiyacı olanlara yardım eli uzatırken bir araya gelip birlikteliği deneyimlemeyi ve gelişiminizi desteklemeyi hedefliyoruz. Joint Idea olarak böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinde çaba sarf ediyor ve katkı sunuyor olmaktan ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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