Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak için sosyal bağlamın da ortaya konulmasının önemini vurgulayan Yozgatlıgil, TÜBİTAK'ın "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı özel bir çağrıya çıktığını anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle küresel ekonomide yaşanan gelişmelere işaret eden Yozgatlıgil, uluslararası tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri, üretici-tüketici davranışları, iş yapma yöntemleri, çalışma modelleri, eğitim-öğretim yöntemleri ve gündelik yaşamın hızla değiştiğini söyledi.

Yozgatlıgil, AA muhabirine, 22-23 Şubat'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler Etkinliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı çağrısı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların yarın başlayacak çevrim içi etkinlikte ele alınacağını bildirdi.

Yozgatlıgil, çağrı kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2020'de 97 projenin desteklendiğini belirterek, projelerdeki kadın araştırmacı oranının yüzde 55 olduğunu ifade etti.

Söz konusu projelerin çıktılarının etkinlikte paylaşılacağını aktaran Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Salgının toplumsal etkilerini ele alacağımız etkinlikte çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguları, ulaşılan hedefleri ve öngörülen katkıları paylaşacağız. Pandemi ve aile, ekonomi, psikoloji, uzaktan eğitim, yaşlılar, kentsel yaşam ve kültür sanatın aralarında bulunduğu hayatın her yönüne dokunan 13 konu başlığını ele alacağız. Kovid-19'un yayılmasını önlemeye ve tedavisine yönelik tıbbi yaklaşımların yanında sosyal ve beşeri bilimlerin, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin çözümüne önemli katkı yapacağını düşünüyoruz."

Yozgatlıgil, Kovid-19'un mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasının, süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve kaynakların daha etkin planlanması kapsamında önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteler ve kamu kuruluşlarından yüksek katılım bekledikleri etkinlikte 26 oturum gerçekleştirileceğini ifade eden Yozgatlıgil, etkinliğin TÜBİTAK'ın YouTube kanalından da canlı olarak yayımlanacağını bildirdi.

