YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

21.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil: - "Etkinlikte, 'COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler' çağrımız kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguları, ulaşılan hedefleri ve öngörülen katkıları paylaşacağız" - "Kovid-19'un yayılmasını önlemeye ve tedavisine yönelik tıbbi yaklaşımların yanında sosyal ve beşeri bilimlerin, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin çözümüne önemli katkı yapacağını düşünüyoruz"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı çağrısı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların yarın başlayacak çevrim içi etkinlikte ele alınacağını bildirdi.

Yozgatlıgil, AA muhabirine, 22-23 Şubat'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler Etkinliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle küresel ekonomide yaşanan gelişmelere işaret eden Yozgatlıgil, uluslararası tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri, üretici-tüketici davranışları, iş yapma yöntemleri, çalışma modelleri, eğitim-öğretim yöntemleri ve gündelik yaşamın hızla değiştiğini söyledi.

- "Projelerdeki kadın araştırmacı oranı yüzde 55"

Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak için sosyal bağlamın da ortaya konulmasının önemini vurgulayan Yozgatlıgil, TÜBİTAK'ın "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı özel bir çağrıya çıktığını anımsattı.

Yozgatlıgil, çağrı kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2020'de 97 projenin desteklendiğini belirterek, projelerdeki kadın araştırmacı oranının yüzde 55 olduğunu ifade etti.

Söz konusu projelerin çıktılarının etkinlikte paylaşılacağını aktaran Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Salgının toplumsal etkilerini ele alacağımız etkinlikte çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguları, ulaşılan hedefleri ve öngörülen katkıları paylaşacağız. Pandemi ve aile, ekonomi, psikoloji, uzaktan eğitim, yaşlılar, kentsel yaşam ve kültür sanatın aralarında bulunduğu hayatın her yönüne dokunan 13 konu başlığını ele alacağız. Kovid-19'un yayılmasını önlemeye ve tedavisine yönelik tıbbi yaklaşımların yanında sosyal ve beşeri bilimlerin, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin çözümüne önemli katkı yapacağını düşünüyoruz."

Yozgatlıgil, Kovid-19'un mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasının, süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve kaynakların daha etkin planlanması kapsamında önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteler ve kamu kuruluşlarından yüksek katılım bekledikleri etkinlikte 26 oturum gerçekleştirileceğini ifade eden Yozgatlıgil, etkinliğin TÜBİTAK'ın YouTube kanalından da canlı olarak yayımlanacağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:07
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Atakan Eczanesi
Cankaya
Aytaç Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Kavaklıdere Pınar Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için "Seyyah" isimli oyun hazırladı

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için "Seyyah" isimli oyun hazırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.