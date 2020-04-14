YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Van'a gelen ve içinde Kovid-19'lu 4 kişinin bulunduğu ihbar edilen otobüs Erzincan'da durduruldu - Söz konusu 4 yolcuya idari para cezası da kesildi

İstanbul'dan Van'a gelirken ihbar üzerine Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif olan 4 yolcu indirilerek hastaneye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı, yapılan ihbarların da değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul'dan Van'a gelen ve içinde 4 koronavirüslü hastanın bulunduğu ihbarı yapılan otobüsün, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurulduğu bildirilen açıklamada, otobüsten indirilen 4 koronavirüslü yolcunun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Valiliğin, yapılan ihbar üzerine harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yola devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılarak, karantinaya alındı."

Van'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısının 20 bini aştığına yer verilen açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer mahallesinin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantinanın sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Anahtar Kelimeler:
Hasta valilik açıklama Van yeni tip koronavirüs (Kovid19)

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Van Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:25
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:49
Yatsı
20:10

Van Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

VASKİ’den korona virüs tedbirleri

VASKİ’den korona virüs tedbirleri

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.