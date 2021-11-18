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Kovid-19 tedavisi gören hamile kadın aşısını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

18.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanede oksijen desteğiyle nefes alabilen 24 yaşındaki 6 aylık hamile Sabahat Tatlı: - "Çok yorulmaya başladım. Çok fazla öksürüyordum. Ciğerlerimde ağrı hissediyordum. Bu sırada ciğerlerimden kan gelince hastaneye gitmek zorunda kaldık" - Aşılarını yaptıran Faruk Tatlı: - "Eşim hamile olduğu için de aşı olmak istememişti. 3 aylık olduktan sonra olabileceği söylendi ama kendisi yine de güvenemedi. O sebeple bu kadar ağır geçiriyor"

ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'da Kovid-19 nedeniyle hastanede tedaviye alınan ve solunum cihazına bağlanan 6 aylık hamile Sabahat Tatlı, aşısını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Reyhanlı ilçesinde oturan 24 yaşındaki Tatlı'nın yaklaşık 3 hafta önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalığın ilk zamanlarını hafif geçiren ancak birkaç gün önce şikayetleri artan Tatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu zamana kadar aşı olmayı erteleyen Tatlı, koronavirüs servisinde oksijen desteğiyle hastalığı atlatacağı ve bebeğine kavuşacağı günü bekliyor.

Sabahat Tatlı, AA muhabirine, testinin pozitif çıkmasının ardından ilk günlerde çok fazla belirti yaşamadığını söyledi.

Gün geçtikçe durumunun ağırlaştığını anlatan Tatlı, "Çok yorulmaya başladım. Çok fazla öksürüyordum. Ciğerlerimde ağrı hissediyordum. Bu sırada ciğerlerimden kan gelince hastaneye gitmek zorunda kaldık." dedi.

Tatlı, konuşmakta bile zorlandığını, hastalığını çok ağır geçirdiğini ve aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığını belirterek, "Herkes aşı olsun. Çok kötü bir hastalık. Allah kimseye yaşatmasın. O kadar kötü bir şey ki ölümden beter. İnsanın kalbine bile vuruyor. Ciğerlerim yorgun, ellerim ve ayaklarım tutmuyor, yemek yiyemiyorum. Bir de hamileyim. O kadar kötüyüm ki anlatamam." ifadelerini kullandı.

- Aşılarını tamamlayan eşinden "aşı olun" çağrısı

Faruk Tatlı da kendisinin aşılarını tamamladığını ancak eşinin hamileliği nedeniyle ertelediğini dile getirdi.

Son günlerde sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine eşini hastaneye yatırmak durumunda kaldıklarını anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

"Hamile olduğu için de aşı olmak istememişti. 3 aylık olduktan sonra olabileceği söylendi ama kendisi yine de güvenemedi. O sebeple bu kadar ağır geçiriyor. Aşı olsaydı belki de bu kadar ağır olmayacaktı. Şimdi pişmanlık duyuyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Olmayanların neler çektiğini ancak bizim gibi çekenler bilir."

Tatlı, hastanede kendilerine her türlü imkanın sağlandığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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