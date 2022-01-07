Kovid-19 testi negatife dönen Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Koranavirüse yakalanan ve testi dün negatife dönen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, geçen hafta ortasında Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine kendi isteğiyle hastanede devam edilen Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıktı.
Testinin negatife dönmesiyle hastaneden ayrılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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