Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'de, işlek noktalarda kalabalıklar dikkati çekti.

İzmir'in önemli uğrak noktalarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde sakinlik yaşanırken daha sonra yoğunluk oluştu. "Karşıyaka Çarşı" olarak bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde ise kalabalıklar görüntülere yansıdı. Binlerce insanın hareket halinde olduğu caddede özellikle gençlerin dışarıda vakit geçirdiği görüldü. Öte yandan kent genelinde vatandaşların maske kuralına riayet ettiği de dikkati çekti.

- Aydın

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte yoğunluğun oluştuğu bölgelerde denetimler artırıldı. Halk otobüsleri de denetlendi. Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Sevgi Yolu'nda vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekipler, belirlenen saatler haricinde dışarıda olan 65 yaş ve üstü kişilerin evlerine dönmelerini sağlandı.

Vatandaşlardan Musa Doğanay (60), "Evde kal" çağrısına uymaya gayret gösterdiğini, hava almak için dışarıda olduğunu söyledi. Denetimlerin artırılmasını yerinde bulduğunu belirten Doğanay, "Vaka sayıları ancak böyle olursa düşebilir. Ne yazık ki insanlarımız kurallara uymamakta direniyor. Bu virüsü hep birlikte yenmemiz gerekiyor." dedi.