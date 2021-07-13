YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı

Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı

13.07.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi, dün başlayan seferler kapsamında Erzincan'a ulaştı.

Ankara'dan dün hareket ettikten sonra güzergahındaki Kırıkkale, Kayseri, Sivas'ın ardından bugün Erzincan'a ulaşan Doğu Ekspresi, kentteki tren garında kısa süre mola verdi.

Bazı yolcular kısa süreli molada, Doğu Ekspresi ve tren garının fotoğraflarını cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle çekme fırsatı buldu.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına 25 saat boyunca yurdun çeşitli kentlerinin doğal güzellikleri görme imkanı sunan Doğu Ekspresi, daha sonra Erzurum'a hareket etti.

Buradan son durağı olan Kars'a gidecek olan Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolculardan Halil Doğan, hasretle bekledikleri seferlerin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğan, "Ben Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Erzincan'a geldim. İnanılmaz bir manzarada eşsiz bir yolculuk geçirdik. Yolculuğumuz son derece güzel geçti. Trende pandemi kurallarına uyuluyor. Maske ve sosyal mesafemizi koruyarak seyahat ettik." dedi.

Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferlerinin yeniden başlaması dolayısıyla sabah saatlerinde de bir başka tren Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber olduErzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:08
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:58
Yatsı
21:40

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Aksoy Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.