YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

16.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak: - "Kovid-19 savaşında yenik düşen anestezi doktorları, teknikerleri ve bir meslektaşımızın çocuğu, ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz hocalarımız anısına fidanlarımızı dikerek anılarının kalıcı olmasını istedik"

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğince (TARD), Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Anesteziyoloji ve reanimasyon doktorları, Draeger Türkiye firmasının katkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Orman işletme Fidanlığı'ndaki 3 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturdu.

Hatıra ormanında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürayten Özyurt, Prof. Dr. Agah Çertuğ ile Uzm. Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç'ın Kovid-19 nedeniyle 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu Toprak Kılınç anısına dikilen fidanlar yer aldı.

TARD Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, salgının yanında, yakın zamanda yaşanan orman yangınları ile sel felaketlerinin ağacın ve ormanın önemini hatırlattığını söyledi.

Dernekçe çocuklara umut olabilmek için 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nde TARD Hatıra Ormanı oluşturduklarını ve geleceğe bir nefes umut olmak istediklerini belirten Kanbak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamlı günümüzde Kovid-19 savaşında yenik düşen anestezi doktorları, teknikerleri ve bir meslektaşımızın çocuğu, ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz hocalarımız anısına fidanlarımızı dikerek anılarının kalıcı olmasını istedik. Bu şekilde gelecek neslin nefes alınacak bir dünyada yaşaması için katkımızın olmasını istedik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
Yok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibiYok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibi
İnsanın içindeki canavar "Bay Hyde" tiyatro sahnesine çıkıyorİnsanın içindeki canavar "Bay Hyde" tiyatro sahnesine çıkıyor

Ankara Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
12:39
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:33

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Besakule Eczanesi
Cankaya
Betül Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Duru Tuna Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.