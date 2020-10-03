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Kovid-19'u atlatan kişinin hastaneye yaptığı bağış, sağlık çalışanlarına moral oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Erzincan'da yakalandığı Kovid-19'u ağır geçirmesine rağmen fedakar doktor ve sağlık personelinin çabasıyla atlatan kişinin hastaneye yaptığı çamaşır makinesi bağışı, çalışanlara moral verdi - Hastanın tedavi sürecini yürüten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Tosun: - "Şiddetin artmış olduğu dönemde böyle güzel şeylerin de olması, motivasyonumuzu arttırıyor"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçirmesine rağmen gördüğü başarılı tedaviyle atlatan kişinin, destek için hastaneye yaptığı iki çamaşır makinesi bağışı, sağlık çalışanlarına moral oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, AA muhabirine, sık sık sağlıkta şiddet haberlerini basından izlediklerini ve bu tarz güzel haberlere çok ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Uzun bir dönem yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın taburcu olduktan sonra hediye gönderme isteğinde bulunduğunu ve bu davranıştan mutluluk duyduklarını ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Bu güzel davranışından dolayı vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Maddi öneminden çok manevi önemi daha fazla. Yoksa devletimiz var olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Maddi olarak hediyeye ihtiyacımız da yok ama manen bu tarz girişimler, bu tarz söylemler bizim moral ve motivasyonumuzu, çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu ciddi anlamda yüksek tutmakta."

- "Geldiğinde durumu çok ağırdı, Kovid-19'u atlattı"

Hastanın tedavi sürecini yürüten doktorlardan Dr. Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Tosun ise hastaneye hediye gönderen hastanın 14 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlattı.

Kovid-19'u ağır geçiren hastanın daha sonra taburcu olduğunu aktaran Tosun, "Geldiğinde gerçekten durumu çok kritikti, ağırdı. Hastamızı kaybetmek üzereydik. Ancak Allah'a şükür, tedaviye yanıt verdi ve hastamız şu anda kontrollerine düzenli olarak gelmekte." dedi.

Sağlıkta şiddet olaylarının arttığı bu günlerde bu tarz davranışların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet olaylarının arttığı şu dönemde bu hastamız, bize destek olmak adına ihtiyacımız olanı almak istedi ve bize bu şekilde geri dönüş yapmış olması mutluluk verici bir durum. Şiddetin artmış olduğu dönemde böyle güzel şeylerin de olması, motivasyonumuzu arttırıyor. Yaklaşık 6,5 aydır ekibimizle beraber çalışıyoruz. Allah'a şükür yoğun bakımda ölüm oranlarımız düşük seyrediyor. Türkiye ortalamasından aşağıda seyrediyor. Her zaman şiddetle karşılaşmıyoruz, bazen böyle güzel olaylar da oluyor."

- "Sağlıkta şiddet bizi çok üzüyor ama her zaman böyle olmuyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hasan Ölmez de doktor, hemşire, sağlık memuru ve tüm sağlık çalışanları ile Kovid-19 sürecinde yaklaşık 6 aydır yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına işaret etti.

Yoğun bakımda çalışmanın özveri istediğine değinen Ölmez, "Bu süreçte yorgunluğumuzu azaltacak noktada hastalarımızın bize karşı tutumu, çok önemli. Basından duyduğumuz ve bazı arkadaşlarımızın yaşadığı doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet bizi çok üzüyor ama her zaman böyle olmuyor. Burada gördüğümüz gibi bazen de bizim çok hoşumuza giden, bizi çok rahatlatan, ileriye daha güzel bakmamızı sağlayan olaylar da yaşıyoruz. Hastamızın yaptığı yardım manevi olarak bizi çok sevindirdi." ifadesini kullandı.

Ölmez, iyiliksever vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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