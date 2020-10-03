Kovid-19'u atlatan kişinin hastaneye yaptığı bağış, sağlık çalışanlarına moral oldu

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçirmesine rağmen gördüğü başarılı tedaviyle atlatan kişinin, destek için hastaneye yaptığı iki çamaşır makinesi bağışı, sağlık çalışanlarına moral oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, AA muhabirine, sık sık sağlıkta şiddet haberlerini basından izlediklerini ve bu tarz güzel haberlere çok ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Uzun bir dönem yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın taburcu olduktan sonra hediye gönderme isteğinde bulunduğunu ve bu davranıştan mutluluk duyduklarını ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Bu güzel davranışından dolayı vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Maddi öneminden çok manevi önemi daha fazla. Yoksa devletimiz var olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Maddi olarak hediyeye ihtiyacımız da yok ama manen bu tarz girişimler, bu tarz söylemler bizim moral ve motivasyonumuzu, çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu ciddi anlamda yüksek tutmakta."