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Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 15.07.2020 23:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Yolboyu Köyü’nde iki grup arasında medyana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Yolboyu Köyü’nde iki grup arasında medyana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı. Olaydan sonra köye giden çok sayıda jandarma ekibi güvenlik tedbiri aldı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan ancak bu akşamki kavga nedeni bilinmeyen olayda M.U. ile C.U. ile Ramazan Karaca ile M.B. arasında kavga çıktı. Silah da kullanılan kavgada Ramazan Karaca olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan M.B. hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Çine Devlet Hastanesi’nde yapılan M.B. durumu ciddi olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaydan sonra köye gelen jandarma ekipleri cinayet zanlıları M.U. ve C.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Gerginliğin devam ettiği köyde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

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