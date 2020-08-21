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Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

BİTLİS HABERLERİ  | 21.08.2020 00:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçemize bağlı Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak, 20 Ağustos Perşembe (bugün) akşam saat 21.00 sularında köydeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçemize bağlı Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak, 20 Ağustos Perşembe (bugün) akşam saat 21.00 sularında köydeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın ilk değerlendirmede terör bağlantılı olabileceği değerlendirilmiş olup; gerekli soruşturma ve operasyonlar derhal başlatılmıştır" denildi.

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