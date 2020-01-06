YURTHABER
  4. ‘Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı

‘Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı.Besni Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından Besni Alt Bölge Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 2019 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvurusu yapılan “Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor” projesi gerçekleştirildi.Yapılan proje ile Sayören Ortaokulu, Yoldüzü Ortaokulu, Çomak Ortaokulu, Oyratlı Ortaokulu, Şehit Recep İnce Ortaokulu ve Suvarlı Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu bahçelerinde tam tefrişatla, etrafına tel örgü, 4 ayrı branşın spor yapabileceği sportif alan, okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çöp konteynerleri ile kovaları yapıldı.

‘Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı.
Besni Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından Besni Alt Bölge Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 2019 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvurusu yapılan “Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor” projesi gerçekleştirildi.
Yapılan proje ile Sayören Ortaokulu, Yoldüzü Ortaokulu, Çomak Ortaokulu, Oyratlı Ortaokulu, Şehit Recep İnce Ortaokulu ve Suvarlı Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu bahçelerinde tam tefrişatla, etrafına tel örgü, 4 ayrı branşın spor yapabileceği sportif alan, okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çöp konteynerleri ile kovaları yapıldı. Aynı zamanda oturma bankları, taşınabilir kaleler, pota ve direkler temin edilerek proje tamamlandı.

‘Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Başkan Sümer’den prim açıklamasıBaşkan Sümer’den prim açıklaması
Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulunduKaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü

Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü

Karlı yollar temizleniyor

Karlı yollar temizleniyor

Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

Kardeşini sokak ortasında bıçakladı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.