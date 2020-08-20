YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Köy yollarında yol çizgi çalışmalarına başlandı

Köy yollarında yol çizgi çalışmalarına başlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 20.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmalarına başlandı.Muhtelif köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi boyama çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “İhalesini yaptığımız muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmaları, mevsim şartlarının elverişli olduğu bu dönemlerde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmalarına başlandı.
Muhtelif köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi boyama çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “İhalesini yaptığımız muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmaları, mevsim şartlarının elverişli olduğu bu dönemlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuanda program dahilinde olan köy yollarımızda asfaltlama çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında yol çizgi çalışmalarımız da başladı. Keltepe kayak merkezi yolunda otokorkuluk çalışmasını geçtiğimiz aylarda yapmıştık, şimdi de asfalt yaptığımız köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aşama aşama ve ödenek durumuna göre tüm grup yollarımızı inşallah sıcak asfaltla kaplayacağız. Asfalt çalışması tamamlanan köy yollarımızda yol güvenliğini sağlayacak tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Uzun, açıklamalarının sonunda hizmetlerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyanın diline düştü!Sosyal medyanın diline düştü!
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor
Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor
Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi
Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi

Karabük Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:57
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:49
Yatsı
21:17

Karabük Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Müge Eczanesi
Karabukmerkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.