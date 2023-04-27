Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları başladı

Türkiye Kano Federasyonunca Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki bin, 500 ve 200 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyük erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kadınlar, yıldız erkekler ve kadınlar, minik erkekler ve kadınlar K1 (Tekli Kayak) C1 (Tekli Kano) kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

İlk gün yarışları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı tarafından verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Bahar Kupası yarışlarının ilk gününü kazasız belasız tamamladıklarını söyledi.

Yarışlara 29 kulüp, 219 sporcunun iştirak ettiğini ve organizasyonun üç gün boyunca devam edeceğini aktaran Alper Cavit Kabakçı, "İlk gün bin metre, ikinci gün 500 metre, üçüncü gün 200 metre yarışlarıyla sporcularımızın performans durumlarını test etmiş olacağız. Cuma ve cumartesi günü de 500 metre ve 200 metre finalleri ve kupa töreniyle yarışlarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası, 29 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

