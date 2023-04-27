YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları başladı

Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları başladı

27.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kano Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları, Muğla'da başladı.

Türkiye Kano Federasyonunca Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki bin, 500 ve 200 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyük erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kadınlar, yıldız erkekler ve kadınlar, minik erkekler ve kadınlar K1 (Tekli Kayak) C1 (Tekli Kano) kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

İlk gün yarışları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı tarafından verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Bahar Kupası yarışlarının ilk gününü kazasız belasız tamamladıklarını söyledi.

Yarışlara 29 kulüp, 219 sporcunun iştirak ettiğini ve organizasyonun üç gün boyunca devam edeceğini aktaran Alper Cavit Kabakçı, "İlk gün bin metre, ikinci gün 500 metre, üçüncü gün 200 metre yarışlarıyla sporcularımızın performans durumlarını test etmiş olacağız. Cuma ve cumartesi günü de 500 metre ve 200 metre finalleri ve kupa töreniyle yarışlarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası, 29 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarımsal sulama ücretinin yüzde 50’sini devlet karşılayacakTarımsal sulama ücretinin yüzde 50’sini devlet karşılayacak
Denizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz ettiDenizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti
Tokat'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiTokat'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Köyceğiz kano

Muğla Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:10
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

Muğla Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Beril eczanesi
Bodrum
Kocareis eczanesi
Datca
Seki eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Can özsoy eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Marmaris
Karadeniz eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.