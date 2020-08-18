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Köyceğiz Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları

MUĞLA HABERLERİ  | 18.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Hentbol branş sorumlusu Mehmet Nadi Pirci: "Altı sezon önce Bölgesel Lig'de başladığımız mücadelede Süper Lig'e çıkmayı başardık. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak"

Erkekler Hentbol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Köyceğiz Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor.

Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'nda açık havada günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Köyceğiz Belediyespor'un 20 gün sürecek kampı başladı.

Hentbol branş sorumlusu Mehmet Nadi Pirci, basın mensuplarına, Süper Lig için oluşturdukları yeni kadronun günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlandığını söyledi.

Kolej havasında bir takım oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Pirci, "Muğla'mızın bünyesinden çıkmış, dışarıda oynayan arkadaşlarımızı buraya çağırdık. Şu anda 14 kişilik bir kadromuz var. Altı sezon önce Bölgesel Lig'de başladığımız mücadelede Süper Lig'e çıkmayı başardık. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak." diye konuştu.

Köyceğiz'de spor salonu inşasının kısa sürede biteceğini ve maçları da burada oynayacaklarını kaydeden Pirci, "3-4 maçımızı Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynayacağız. Köyceğiz'in 35 bin nüfusu var. Süper Lig'e çıkmayı başaran bu takımı, Köyceğizlilerin maçlarda yalnız bırakmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Mehmet Deniz de tarihi bir başarı yakaladıklarına vurgu yaparak, "Şu anda hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. 5-6 transfer yaptık. Hemen hemen çoğu Süper Lig tecrübesi olan arkadaşlarımız. Genç bir kadro, dinamik bir kadro. Tabii ki ilk sezon olduğu için çok daha heyecanlı, çok daha güzel geçecek diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Behçet Çimen ise hentbola Köyceğiz'in altyapısında başladığını hatırlatarak, Süper Lig'de mücadele edecekleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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