Köyceğiz Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları

Erkekler Hentbol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Köyceğiz Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor.

Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'nda açık havada günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Köyceğiz Belediyespor'un 20 gün sürecek kampı başladı.

Hentbol branş sorumlusu Mehmet Nadi Pirci, basın mensuplarına, Süper Lig için oluşturdukları yeni kadronun günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlandığını söyledi.

Kolej havasında bir takım oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Pirci, "Muğla'mızın bünyesinden çıkmış, dışarıda oynayan arkadaşlarımızı buraya çağırdık. Şu anda 14 kişilik bir kadromuz var. Altı sezon önce Bölgesel Lig'de başladığımız mücadelede Süper Lig'e çıkmayı başardık. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak." diye konuştu.

Köyceğiz'de spor salonu inşasının kısa sürede biteceğini ve maçları da burada oynayacaklarını kaydeden Pirci, "3-4 maçımızı Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynayacağız. Köyceğiz'in 35 bin nüfusu var. Süper Lig'e çıkmayı başaran bu takımı, Köyceğizlilerin maçlarda yalnız bırakmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.