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Köyceğiz’de destekleme ve yetiştirme kursu devam ediyor

26.12.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu Lisesi’nde 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu devam ediyor.

Köyceğiz’de destekleme ve yetiştirme kursu devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan hafta sonu devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu’nu ziyaret etti.

11 ve 12. Sınıflara yönelik Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu devam ediyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilerden beklentilerini dile getiren Karahan, bir süre derse de katılarak öğrencilerin talepleri doğrultusunda onların moral ve motivasyonları arttırmaya yönelik faaliyetler için söz verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan çalışmalarında öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek kurstan ayrıldı.

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