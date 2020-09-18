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Köyceğiz’de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 18.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki Beyhan Ceylan hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Ortaca Ekşiliyurt ile Köyceğiz Kavakarası Mahalleleri arasında yol çalışması için Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Köyceğiz’de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki Beyhan Ceylan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Ortaca Ekşiliyurt ile Köyceğiz Kavakarası Mahalleleri arasında yol çalışması için Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan, yol çalışması için yapılan ağaç kesiminin yapıldığı bölgeye traktörüyle gitti. Çalışmalara yardımcı olan ve bölgeye malzeme götüren Ceylan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı traktör devrildi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylan’ın cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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