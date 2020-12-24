YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Köyceğiz’de kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

Köyceğiz’de kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

MUĞLA HABERLERİ  | 24.12.2020 22:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza kesildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Fethiye-Muğla karayolu üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Köyceğiz’de kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Fethiye-Muğla karayolu üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kahvehaneye düzenlenen operasyonda içerideki 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Kahvehanede yapılan aramada, oyun taşları, yaz boz kağıtları ile şişelenmiş halde 9 litre el yapımı rakı, 48 şişe bira ele geçirildi.
Ekipler, 3’ü 65 yaş üzeri olduğu belirlenen 6 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 23 bin 980 lira ceza uyguladı. İşyeri sahibi A.M. hakkında da “kumar oynanması için yer temini ve karantina kurallarına uymamaktan” adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:11
Öğle
13:11
İkindi
15:41
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Leyne Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.