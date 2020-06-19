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Köyceğiz’de sahte içki operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 203 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 203 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş’in bizzat yürüttüğü operasyonda polis ekipleri yaptıkları armalarda evlerin çeşitli bölmelerine saklanmış 203 litre hazır vaziyette sahte alkol, alkol yapımında kullanılan anason, anason yağı, gliserin, kapak basma aparatı, damıtma cihazı, derece, enjektör ve çeşitli sahte alkol aparatları ele geçirildi. Bir araca yüklenen sahte içkiler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, M.E.A, M.B ile Y.A adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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