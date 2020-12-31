Köyceğiz’de sahte içkiye geçit yok

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyon ile 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliğince, yeni yıl öncesi kaçak alkole yönelik sahada yapılan çalışmalarda, etil alkol sattığı tespit edilen C.E. isimli şahsın kullandığı 35 ESS 47 plakalı aracın ilçeye girdiği tespit edildi. Araç takibe alınarak Ağla yolu üzerinde 48 L 6790 plaka sayılı araç ile buluştuğu ve pazarlık sırasında şahıslar suç üstü yakalandı. 35 ESS 47 plaka sayılı araçta yapılan aramada 5 litrelik 12 adet etil alkol (toplam 60 lt) ele geçirilirken , şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.



