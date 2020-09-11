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Köyceğiz’de yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşma ayarladı.

Köyceğiz’de yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşma ayarladı. Buluşma noktasına gelen 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde Ö.E ile kardeşi Ö.E’nin cep telefonu üzerinden silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti.
Şüphelerin cep telefonu numarasına ulaşan polis, Cumhuriyet savcısının talimatı ile polis kendisini alıcı gibi davranarak 3 tabanca için 16 bin 500 TL’ye anlaşarak, tabancaları getirmesini istedi.
Buluşma noktası olan yere gelen iki kardeş silahları teslim ettikten sonra polis ekiplerince gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 3 tabanca ve mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

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