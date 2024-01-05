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Köyceğizli güreşçi kızlardan yedi şampiyonluk

05.01.2024 09:07 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yıldız ve Genç Kızlar güreş takımı sporcuları büyük başarı göstererek okul sporlarına damga vurdu.

Köyceğizli güreşçi kızlardan yedi şampiyonluk

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları sona erdi. 2023-2024 Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları Ortaca Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Ortaca’da düzenlenen müsabakalarda mücadele eden sporcular kategorilerinde dereceye girebilmek ve düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Muğla’yı temsil edebilmek için ter döktü. Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında Köyceğizli güreşçiler 7 sıklette 7 şampiyonluk kazanarak damga vurdu.

Antrenör Elis Yıldız, “Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcularımı tebrik eder Mart ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında başarılar dilerim. Bizi bu yolda her zaman destekleyen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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