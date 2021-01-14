Köyde yaşayan engelli Günyeli'nin yüzü devlet desteğiyle güldü

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de 3 yıl önce devlet desteğiyle hayvancılığa adım atan engelli Rahmiye Günyeli, süt satarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkeze bağlı Güzler köyünde yaşayan 20 yaşındaki hafif zihinsel engelli Günyeli, üç yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne müracaat ederek 5 hibe dana aldı.

Anne ve babasının desteğiyle hayvanları beslemeye başlayan ve süt satarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Günyeli, AA muhabirine, hayvanlarına severek baktığını söyleyerek, "Devlet sağ olsun yardım etti. 5 inek aldım. Büyüttüm sonra yavrularını aldım. Hayvanlarıma iyi bir şekilde bakıyorum. Yemlerini, sularını veriyorum. Köyümde olduğum için mutluyum." dedi.

Anne Fatma Günyeli de kızının projeye dahil olmasından mutlu olduğunu belirterek, "Hayvanlarına kavuştuktan sonra Rahmiye'nin yüzü daha çok gülüyor. İstekle, arzuyla hayvanlarına gözü gibi bakıyor. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

Rahmiye' Günyeli'yi ziyaret eden Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de Bakanlığın daha önce uyguladığı en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birisinin de 18-40 yaşları arasında uygulanan Genç Çiftçi Projesi olduğunu ifade etti.