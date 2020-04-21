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Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 14:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Bağarası Köyü muhtarı, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması planlanan içerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarını köye yabancı almadıkları için kendisi ördü.Bağarası Köyünde içerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarının yapılmasıyla ilgili Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğince malzeme desteği sağlandı.

Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Bağarası Köyü muhtarı, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması planlanan içerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarını köye yabancı almadıkları için kendisi ördü.
Bağarası Köyünde içerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarının yapılmasıyla ilgili Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğince malzeme desteği sağlandı. Yapılması planlanan bahçe duvarı için köye işçi görevlendirilmek üzereyken Köy Muhtarı Nazif Bilgin, korona virüsü dolayısıyla köye yabancı kimseyi alamayacaklarını ve salgın öncesi köye getirilen malzemelerle duvarı kendisinin gönüllü olarak öreceğini söyledi. Dışarıdan köye kimseyi bırakmayan köy muhtarı bahçe duvarını 3 gün içerisinde tamamladı.
Köy Muhtarı Bilgin, "Virüs salgınından dolayı bütün dünya zor günler geçiriyor. Yetkililerimiz sosyal mesafe, temas ve izolasyonun önemine vurgu yapmaktadırlar. Köyümüze yabancı kimse gelmez, köy halkımızda zorunlu olmadıkça evinden çıkmazsa hastalıktan korunmuş oluruz. Bu nedenle planladığımız bazı işlerimizi kendimiz yapmaya karar verdik. İçerisinde taziye evi, çocuk parkı ve okul binasının olduğu alanın bahçe duvarı için malzeme desteği almıştık. Ustalık ve işçilik işlerimizi de kendimiz yaptık, gençlerimiz yardım ettiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü

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