YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Köylerde içme suyu problemi çözülüyor

Köylerde içme suyu problemi çözülüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.02.2020 14:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün tüm köylerde içme suyu sorunlarını tek tek çözmeye ve kalıcı bir altyapı oluşturmaya devam ettiği bildirildi.Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin, ilçe genelinde içme suyu problemlerini çözüme kavuşturmak için çalışma başlattığını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün tüm köylerde içme suyu sorunlarını tek tek çözmeye ve kalıcı bir altyapı oluşturmaya devam ettiği bildirildi.
Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin, ilçe genelinde içme suyu problemlerini çözüme kavuşturmak için çalışma başlattığını söyledi. Keskin, "Özel idare olarak içme suyu sorunları olan köylerimizden Kutlu köyümüzün ve diğer köylerimizin içme suyu hatlarının tadilat, tamir ve yenileme çalışmaları yapılarak içme suyu sıkıntıları giderilmiştir. İlçe Özel İdare personelleri ve köy muhtarlarımız ile el ele, gönül gönüle vererek hizmetleri yarına bırakmadan anında çözüme kavuşturmak için mesai mefhumu tanımadan çalıştık. Bu hizmetleri yapmamızda her türlü desteği bizlere sağlayan ilçe kaymakamımız ve il genel meclis üyelerimizin büyük katkıları bulunmaktadır. Herkese katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:51
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Erdem Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Topbaşoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Afyonkarahisar’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Öğrenciler Yurdun Işıklarıyla “kudüs” Yazdı

Öğrenciler Yurdun Işıklarıyla “kudüs” Yazdı

Sandıklı’da Güvercin İhalesi Yapıldı

Sandıklı’da Güvercin İhalesi Yapıldı

Afyonkarahisar Genelevi 1 Mart’ta Kapatılıyor

Afyonkarahisar Genelevi 1 Mart’ta Kapatılıyor

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.