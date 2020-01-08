Köylerde yaşanan su sorunu gündeme taşındı

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Ziraat Odasını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Gerze Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tiryaki, Bolalı, Belören, Yaykıl, Karlı, Çırnık, Mahmuttırı, Türkmenlioğlu, Abdaloğlu ve bu güzergahta devam eden köylerin tarım arazilerinin sulanmasında yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunundan dolayı çiftçilerin çok zor zamanlar yaşadığını ve bundan tarım faaliyetlerinin büyük oranda etkilendiğini kaydeden Tiryaki, "Çiftçinin, köylünün tarlasını sulayacak suyu olmazsa siz orada üretimden bahsedemezsiniz. Şuan Gerze’nin organik tarımda bilhassa örtü altı sebzeciliğinde Sinop ili ve ilçelerinde ciddi anlamda söz sahibidir. Şayet, biz tarımda sulama sorununu çözebilirsek, hem ilçe ekonomisine katkı sağlayabiliriz, hem de köylümüz daha verimli üretim yapar” dedi.

Sinop il merkez ve ilçeleri içerisinde en fazla örtü altı sebzeciliğin ilçemizde yapıldığını kaydeden Ziraat Odası Meclis Başkanı Fatih Uysal, “Hepimizin malumu olduğu üzere üreticilerimizin birçok sıkıntısı var. Fakat özellikle ilçemize bağlı köylerimizde tarım arazilerinde yaşanan su sıkıntısı giderildiği takdirde bu bölge ayağa kalkacaktır” diye konuştu.

Sorunları birinci ağızdan dinleyen Maviş, Gerze Ziraat Odasında aldığı detaylı bilgilerin ardından konuyu yetkili makamlara ileterek burada yeniden bir çalışma yapılmasının önünü açacağını kaydetti.

Yapılan Ziyarette AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AK Parti İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Burma ve İzzet Karaman ile çok sayıda partili katıldı



