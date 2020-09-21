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Köylüler içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerji sistemi kurdu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde KÖYDES projesi ile yapılan güneş enerjisi sistemi Dikici köyünün içme suyu sistemi için gerekli olan elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde KÖYDES projesi ile yapılan güneş enerjisi sistemi Dikici köyünün içme suyu sistemi için gerekli olan elektrik ihtiyacı karşılanacak. Proje sayesinde yıllık günlük içme suyunun yaklaşık 200 tonu karşılanmış olacak.
Dinar ilçesine bağlı Dikici köyünde elektrikle çalışan köy içme suyunun yüksek maliyetli olması sebebiyle Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrılan ödenekle Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilen güneş enerjisi sistemi Dikici köyünün içme suyu sistemine bağlanarak hizmete açıldı.
İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve aynı zamanda Birlik Encümen üyeleri Ahmet Çetin ve Bilal Demiröz’le yapılan yatırımı yerinde inceleyen heyet daha sonra köy Muhtarı Osman Gürcan’ın davetiyle köy kahvesinde vatandaşla buluştu.
Yapılan hizmetten memnuniyetlerini belirten köylüler köyün diğer sorunlarına ilişkin öneri ve taleplerini ilettiler, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya’da yapılan tesisin yarısının Dikici köylülerince karşılanmasından ve bu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

Sistemin 62 bin 543 TL’sini Dikici Köyü Muhtarlığı karşıladı
Kurulan sistemin 125 bin 87 TL’ye mal olduğu ve bunun yüzde 50 oranında ki 62 bin 543 TL’sinin Dikici Köyü Muhtarlığı tarafından karşılanarak ‘Devlet Millet’ işbirliğiyle güneş enerji sisteminin yapımının tamamlandığı kaydedildi. Güneş enerji sisteminin 148 panelden oluşan, 38,5 kW gücünde 9 litre/saniye kapasitesinde olduğu yaz aylarında günde ortalama 10 saat, kış aylarında günde ortalama 3 saat tam kapasite ile çalışacağı aktarıldı. Yıl ortalamasının günlük 6,67 saat olduğu sistemin yıllık çalışma saati ortalamasının 7 ve yıllık bazda ortalama günlük içme suyu basma kapasitesinin ise 200 ton olduğu ifade edildi.

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