Köylüler içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerji sistemi kurdu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde KÖYDES projesi ile yapılan güneş enerjisi sistemi Dikici köyünün içme suyu sistemi için gerekli olan elektrik ihtiyacı karşılanacak. Proje sayesinde yıllık günlük içme suyunun yaklaşık 200 tonu karşılanmış olacak.

Dinar ilçesine bağlı Dikici köyünde elektrikle çalışan köy içme suyunun yüksek maliyetli olması sebebiyle Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrılan ödenekle Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilen güneş enerjisi sistemi Dikici köyünün içme suyu sistemine bağlanarak hizmete açıldı.

İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve aynı zamanda Birlik Encümen üyeleri Ahmet Çetin ve Bilal Demiröz’le yapılan yatırımı yerinde inceleyen heyet daha sonra köy Muhtarı Osman Gürcan’ın davetiyle köy kahvesinde vatandaşla buluştu.

Yapılan hizmetten memnuniyetlerini belirten köylüler köyün diğer sorunlarına ilişkin öneri ve taleplerini ilettiler, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya’da yapılan tesisin yarısının Dikici köylülerince karşılanmasından ve bu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.