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Koyulhisar’ın o mahallesi karantinaya alındı

SİVAS HABERLERİ  | 17.11.2020 13:13 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi vaka sayılarının artış göstermesiyle Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi vaka sayılarının artış göstermesiyle Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kızılelma Köyü Merkez Mahallesinde vaka ve olası vaka ile bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Kızılelma köyü merkez mahallesinde 17 Kasım 2020 tarihi saat 12.00’dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına ve söz konusu mevkiye giriş çıkışların kapatılmasına İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karar verilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

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