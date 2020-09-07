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Köyünde, vahşi doğada yaşam filmleri çekiyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Hakkarili rafting antrenörü Ramazan İlhan, ilkel yöntemlerle ateş yakma, doğada hayatta kalma, yiyecek bulma, barınma ve bölgenin zorlu coğrafyasını tanıtmak için “Rampe” ismini verdiği kısa filmler çekiyor.Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan 2 çocuk babası Ramazan İlhan; köyünün doğal güzelliklerini, engin coğrafyasını, yaban hayatını ve doğada hayatta kalma gibi zorlu şartları “Rampe” adını verdiği Youtube hesabından belgesel tadında paylaşımlar yaparak anlatmaya çalışıyor.

Hakkarili rafting antrenörü Ramazan İlhan, ilkel yöntemlerle ateş yakma, doğada hayatta kalma, yiyecek bulma, barınma ve bölgenin zorlu coğrafyasını tanıtmak için “Rampe” ismini verdiği kısa filmler çekiyor.
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan 2 çocuk babası Ramazan İlhan; köyünün doğal güzelliklerini, engin coğrafyasını, yaban hayatını ve doğada hayatta kalma gibi zorlu şartları “Rampe” adını verdiği Youtube hesabından belgesel tadında paylaşımlar yaparak anlatmaya çalışıyor. Sportif vücudu ve 1.90 boyuyla tam bir doğa ve spor tutkunu olan İlhan, Rampe adlı Youtube kanalından ilkel yöntemlerle ateş yakma, dağa tırmanma, balık avlama gibi doğada hayatta kalma tekniklerini videolarla anlatıyor.
Son bölümde istirahat ederken çakmağını uçurumdan düşüren İlhan, gece konaklayacağı alanda ateş yakmak için içi su dolu bir poşeti güneşe tutarak kurumuş otları tutuşturmayı başarıyor. Doğayla iç içe yaşamayı çok sevdiğini ifade eden Ramazan İlhan, hayatının hemen hemen yarısından fazlasının doğada geçtiğini söyledi. İlhan, “Çukurca’ya bağlı Narlı köyünde yaşıyorum. Burada rafting antrenörlüğü yapıyorum. Spor yapmayı ve yüzmeyi seviyorum. Hayatımın çoğu doğayla iç içe geçiyor. Bunun sonucunda doğada hayatta kalma, yiyecek ve barınak yapma konusunda epey deneyimlerim oldu. Muhteşem bir doğaya sahip olan köyümde yaralanmalara karşı ilkyardım, doğada avlanma ve nehirde balık tutma teknikleri konusunda videolar çekiyorum. Buradaki temel amacım Hakkari’nin coğrafyasını, zorlu doğasını ve yaban hayatını kısa film şeklinde Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaktır. Tabi ki burada imkanlarım kısıtlı. Tüm videolarımı cep telefonu kamerası ile çekiyorum. Şu ana kadar 5 film çektim. İmkanlarım el verse daha adrenalin içerikli videolar çekerim. Herkesi Youtube kanalım Rampe’yi takip etmeye bekliyorum” diye konuştu.

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Avaşin Eczanesi
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