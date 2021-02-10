YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan Adana’nın en kalabalık 6. ilçesi oldu

Kozan Adana’nın en kalabalık 6. ilçesi oldu

10.02.2021 08:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinin nüfusu, bin 158 kişi artarak toplam 132 bin 974 oldu.TÜİK verilerine göre, 2019’da 131 bin 633 olan Kozan’ın nüfusu bin 158 kişi artarak 2020 yılı sonu itibari ile 132 bin 974’e çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinin nüfusu, bin 158 kişi artarak toplam 132 bin 974 oldu.
TÜİK verilerine göre, 2019’da 131 bin 633 olan Kozan’ın nüfusu bin 158 kişi artarak 2020 yılı sonu itibari ile 132 bin 974’e çıktı. Bu nüfusun 66 bin 920’sini erkek, 66 bin 54’ünü ise kadın nüfusu oluşturuyor. Buna göre Kozan’da erkek nüfusu kadın nüfusundan 866 kişi daha fazla.
Kozan nüfusa oranla Adana’nın 15 ilçesinden 6. sırada yer aldı. Adana’nın en kalabalık ilçesi 796 bin 131 kişiyle Seyhan birinci, 492 bin 92 kişi ile Yüreğir ikinci ilçe oldu. 386 bin 634 kişi ile Çukurova ilçesi 3. sırada yer alırken, Sarıçam ilçesi 194 bin 19 kişi ile nüfus sıralamasında Adana’nın 4. ilçesi oldu. 161 bin 159 kişi ile Ceyhan 5’inci, Kozan 132 bin 974 olan nüfusuyla 6. sırada yer aldı.
Adana’nın en düşük nüfusuna sahip ilçesi 14 bin 560 kişi ile Saimbeyli ilçesi oldu.
2020 yılı sonu itibariyle Adana’nın toplam nüfusu 2 milyon 258 bin 718’e yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
12:58
İkindi
15:54
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak

Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak

Kaymakam Sarı şehit ailelerinin dualarıyla göreve başladı

Kaymakam Sarı şehit ailelerinin dualarıyla göreve başladı

Kozan’da yol kenarlarındaki ağaçlar budanıyor

Kozan’da yol kenarlarındaki ağaçlar budanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.