Kozan Belediyesi Adanalılara 20 ton ücretsiz portakal dağıttı

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Adanalılara verdiği sözü tutarak, Seyhan merkezde 20 ton narenciye dağıttı.

Kozan’da coğrafi işaret ile tescillenmiş Kozan portakalı ve narenciye ürünlerinin tanıtımı ve bölgedeki üretime dikkat çekmek istediklerini kaydeden Özgan, Kozan ve çevresinde bereketli topraklarda üretilen narenciye başta olmak üzere tüm ürünlerin lezzetinin bölgenin iklim ve toprak verimi ile farklı olduğunu kaydetti. Özgan, tüm Adanalıları Kozan’ın doğa tarih ve üretim alanları gezmeye davet etti.

