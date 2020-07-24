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Kozan Belediyesi yaylacıların sorunlarını dinledi

ADANA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı ve Temizlik İşleri Müdürü Mesut Işık yaz aylarında nüfusu 50 binleri bulan Göller Yaylasını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.Yaz aylarında nüfusu artan, doğası ile Kozan’ın doğa cenneti olan Göller Yaylasında Kozan Belediyesi yetkilileri, vatandaşları dinleyerek bölgenin sorunlarının çözümü için fikir alışverişinde bulundular.Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, “Yaylara çıkan vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek için muhtarlarımız ile birlikte vatandaşlarımızı dinledik" dedi.Göller Yaylasında imar konusunda yardım isteyen vatandaşlara, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Dağlı "Vatandaşlarımız yol sorunlarının olduğunu bizlere ilettiler bizde program dahilinde kısa süre içerisinde yol sorununu da çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.Vatandaşlar yaylada temizlik işlerinden ve çöplerin alınması uygulamasından memnun olduklarını ileterek teşekkür ettiler.

Kozan Belediyesi yaylacıların sorunlarını dinledi

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı ve Temizlik İşleri Müdürü Mesut Işık yaz aylarında nüfusu 50 binleri bulan Göller Yaylasını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Yaz aylarında nüfusu artan, doğası ile Kozan’ın doğa cenneti olan Göller Yaylasında Kozan Belediyesi yetkilileri, vatandaşları dinleyerek bölgenin sorunlarının çözümü için fikir alışverişinde bulundular.
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, “Yaylara çıkan vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek için muhtarlarımız ile birlikte vatandaşlarımızı dinledik" dedi.
Göller Yaylasında imar konusunda yardım isteyen vatandaşlara, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Dağlı "Vatandaşlarımız yol sorunlarının olduğunu bizlere ilettiler bizde program dahilinde kısa süre içerisinde yol sorununu da çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.
Vatandaşlar yaylada temizlik işlerinden ve çöplerin alınması uygulamasından memnun olduklarını ileterek teşekkür ettiler.

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