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Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden korona virüs tedbiri

ADANA HABERLERİ  | 25.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bir dizi önlem alındığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada tüm dünyada yayılmakta ve ülkemizde görülmekte olan korona virüs salgını nedeniyle kamu sağlığının korunması amacıyla Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde özel önlemler alındığı ve uygulamalara karar verildiği belirtildi.Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında kurumlarda çalışan yükümlülerin yerine getirdiği çalışmaların 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilen açıklamada, yükümlüler ile rehberlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm bireysel görüşmelerin, grup ve seminer çalışmalarının 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesine, haklarında belli bölgede bulunma yükümlüğü bulunan ve emniyet ve jandarma kolluk birimleri ile muhtarlıklara atılan imza yükümlülüklerinin 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesine, adli kontrol imza atma yükümlülüklerinin mahkemelerce aksi durum belirtilinceye kadar halen devam ettiğinin bilinmesine, tüm müdürlük iş ve işlemlerinin, İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihli genelgesi kapsamındaki “65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp,damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları” yasaklama kararı dikkate alınarak genelge kapsamında ikametlerinden dışarı çıkamayacak olan yükümlülerin yükümlülük ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda mazeretli olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bir dizi önlem alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada tüm dünyada yayılmakta ve ülkemizde görülmekte olan korona virüs salgını nedeniyle kamu sağlığının korunması amacıyla Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde özel önlemler alındığı ve uygulamalara karar verildiği belirtildi.
Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında kurumlarda çalışan yükümlülerin yerine getirdiği çalışmaların 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilen açıklamada, yükümlüler ile rehberlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm bireysel görüşmelerin, grup ve seminer çalışmalarının 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesine, haklarında belli bölgede bulunma yükümlüğü bulunan ve emniyet ve jandarma kolluk birimleri ile muhtarlıklara atılan imza yükümlülüklerinin 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesine, adli kontrol imza atma yükümlülüklerinin mahkemelerce aksi durum belirtilinceye kadar halen devam ettiğinin bilinmesine, tüm müdürlük iş ve işlemlerinin, İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihli genelgesi kapsamındaki “65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp,damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları” yasaklama kararı dikkate alınarak genelge kapsamında ikametlerinden dışarı çıkamayacak olan yükümlülerin yükümlülük ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda mazeretli olarak değerlendirileceği vurgulandı.

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