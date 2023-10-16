Kozan polisi modifiyeli araçlara ceza yağdırdı

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 10 modiyefili araca idari para cezası uyguladı. 28 aranan şahıs yakalandı.

Kozan 9- 16 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler halkın huzur ve güvenini tehlikeye atan unsurlara karşı denetim gerçekleştirdi.

İlçenin bir çok noktasında gerçekleşen uygulamada 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 226 mermi ele geçirilirken, 10 sürücüye araçları modifiyeli olduğu için, 33 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan trafik idari para cezası uygulandı. 2 motosiklet, 6 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs yakalanırken, 5.54 gram ve 40 tablet muhtelif uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiği belirtildi.

