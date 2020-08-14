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Kozan’da engelli ailelere indirimli ekmek müjdesi

ADANA HABERLERİ  | 14.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Kozan Kent Konseyi, Kozan Beyaz Ay Derneği, Kozan Belediyesi ve Kozan Fırıncılar Odası arasında ilçede yaşayan engelli vatandaşlara indirimli ekmek verilmesi için protokol imzalandı.Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ve Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal, engellilere indirimli ekmek protokolü için Kent Konseyi’nde bir araya geldi.

Kozan’da engelli ailelere indirimli ekmek müjdesi

Kozan Kent Konseyi, Kozan Beyaz Ay Derneği, Kozan Belediyesi ve Kozan Fırıncılar Odası arasında ilçede yaşayan engelli vatandaşlara indirimli ekmek verilmesi için protokol imzalandı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ve Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal, engellilere indirimli ekmek protokolü için Kent Konseyi’nde bir araya geldi. Taraflar arasında imzalanan protokole göre, Kozan’da bulunan engelli aileleri kendilerine en yakın belediye ekmek büfesinden 1 TL 25 kuruş yerine ekmeği 80 kuruştan, fırınlardan da 1 TL 50 kuruş yerine 1 TL’ten alabilecek.
Yetkililer, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan 18 yaş ve üzeri olanların kendisine, 18 yaşından küçük olanların vasisine doldurulmak üzere Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi tarafından form verileceğini açıkladı.
Formlar Kozan Kent Konseyi onayından sonra ailelere “Engelsiz İndirim Kartı” verilecek. Engelliler, bu kartla ekmek indirim hakkından faydalanabilecek.

Kozan’da engelli ailelere indirimli ekmek müjdesi

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